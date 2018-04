URGENT - Ziarra de Amadou Gaye au Fouta. Ce que l'on sait de la bataille rangée entre Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne

Selon les informations en notre possession, un incident gravissime a opposé le ministre des Transports terrestre Abdoulaye Daouda Diallo et le Directeur général du Coud, Cheikh Oumar Hanne, ce samedi à la Ziarra à Nianga Eddy, un foyer religieux très couru par hommes politiques du Fouta, situé dans le départemens de Podor. Les deux responsables de l’Apr du Fouta qui se livrent une rivalité sans précédent depuis quelques mois, en sont venus aux mains à travers leurs gardes rapprochées respectives.



Au cours de cette bagarre rangée qui a occasionné des blessés, confie une source, l’un des protagonistes à fait usage d'une bombe bombe asphyxiante(voir images). Tout est parti signale encore cette source à Leral, lorsque Abdoulaye Daouda Diallo, qui représentait le gouvernement à cette cérémonie religieuse, tenait son discours. Cheikh Oumar Hanne et sa délégation qui sont arrivés en retard, ont mis le protocole sens dessus dessous, en voulant se mettre près des invités de marque. Les gardes du corps de l’ancien ministre de l’Intérieur leur ont opposé une farouche résistance. Sans ménagement aucun, ceux Cheikh Oumar Hanne sont entrés dans la danse. Il s’en est suivi une vive altercation.



Cet incident a eu lieu devant les marabouts Thierno Madani Tall et Thierno Mamadou Adama Gaye.











