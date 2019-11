USA: Grogne à l'ambassade du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

"Les employés, diplomates et recrutés locaux, en service à l'ambassade du Sénégal à Washington ainsi que ceux de la Représentation à New-York ruminent leur colère. Ils se disent victimes de prélèvements exagérés et injustifiés de près de 500 dollars, soit 250 000 Fcfa sur leurs indemnités de logement. Pire, s'étranglent nos fonctionnaires au pays de l'Oncle Sam, il n'y a aucun décret qui justifie cette mesure jugée arbitraire. Face à cette situation, ils sollicitent l'arbitrage du président de la République, Macky Sall, et du ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, pour régler cette crise qui les oppose au Trésor public. Car, soutiennent-ils, nombreux parmi eux ont utilisé leur salaire net pour pouvoir payer leur logement. Décidément ! Ils n'ont pas compris, les pauvres, que le Trésor public a de graves problèmes de…trésorerie !", écrit Le Témoin.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos