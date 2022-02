USA: Un Karatéka sénégalais arrêté et transféré dans un centre de détention d’immigrés

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Février 2022 à 09:34

Un international sénégalais de karaté a été cueilli à l’aéroport international de New York – John-F.-Kennedy. Il est transféré dans un centre de détention d’immigrés dans le New Jersey.



Arrivé vendredi dernier au pays de l’Oncle de Sam, il devait participer à l’Open international de Karaté de New-York. Il lui serait reproché d’être entré irrégulièrement sur le territoire américain.



Ousmane Wade