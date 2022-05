UVS Kaolack/ Fermeture des salles informatiques: Les étudiants protestent et réclament le départ de l’administrateur Des étudiants de l’université virtuelle du Sénégal (UVS) ENO Kaolack ont exigé, ce lundi à travers une manifestation, le départ de leur administrateur. Et pour se faire entendre, ils ont suspendu les cours et fermé l’ENO.

Selon le président des étudiants de l’ENO, Ibou Amar, les motifs de leur grève visent l’administration. Ladite administration accuse-t-on, a fermé les salles informatiques au détriment des étudiants qui souhaitent y organiser des groupes de travail et interdit la fréquentation de cet ENO au delà de 17 heures, notamment le jardin de cette université, etc…



Ainsi, les grévistes déplorent le comportement de leur administrateur, dont l’accès est plus ou moins difficile et exigent leur propre ENO au lieu de continuer à être logés dans l’enceinte du cœur de ville de Kaolack.



Ibou Amar prévient que les étudiants comptent aller jusqu’au bout, tout en promettant que tant que l’administrateur est là, rien ne sera réglé. N’empêche, les étudiants interpellent les autorités compétentes à agir à temps.







