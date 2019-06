UVS Thiès- Manque de considération : 3 000 étudiants manifestent dans les rues de la ville Les Universités virtuelles du Sénégal continuent de souffrir du manque de considération des autorités administratives du pays. Après la manifestation des étudiants de Dakar et Kaolack, ceux de Thiès ont pris le relais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019

Aujourd’hui, d’après la Radio Sud Fm, près de 3 000 étudiants de l’Université virtuelle de cette ville ont manifesté dans les artères de Grand Standing. « Notre problème, c’est la connexion et les bourses. Nous exigeons des solutions et d’ici lundi, s’il n’y a pas de solutions, nous allons encore descendre dans la rue », a promis le représentant des étudiants de l’Université virtuelle de Thiès, Moustapha Faye.



Ces étudiants contestataires ont menacé de faire pire et mieux que les autres camarades d’ailleurs.



Leral

