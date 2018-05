UVS, quatre étudiants exclus pour faits de grève

Les étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) actuellement ont les nerfs très tendus. Au moment où le gouvernement est en quête de solution pour les problèmes qui gangrènent le secteur de l’enseignement, les étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal sont descendus hier dans la rue, pour manifester contre l’exclusion de quatre de leurs camarades.



Hier, les manifestants ont barré la route et brûlé des pneus pour réclamer la réintégration de leurs quatre camarades exclus. Paralysant le trafic sur la Vdn, ils se sont montrés déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre. Et n'eût été le professionnalisme de ces dernières, le pire allait se produire.



Le porte-parole des étudiants de l'UVS a expliqué que l'administration a sanctionné quatre de leurs camarades accusés d'être les auteurs de la grève précédente. « Les responsables doivent sanctionner tous les étudiants au lieu de s'acharner sur quatre d'entre nous et les exclure. Nous sommes passés par toutes les voies normales, mais ils (les responsables de l'administration de l'UVS, Ndlr) font la sourde oreille », dénoncent les étudiants de l'UVS, par le biais de leur porte-parole.



Ils fustigent avec la dernière énergie le fait que les responsables de l'UVS aient voulu joindre leurs parents pour trouver une issue de sortie de crise. Pour eux, cela est inadmissible. Très solidaires envers leurs camarades exclus, ils exigent leur réintégration sans condition. Profitant de cette occasion, les étudiants de l'UVS ont manifesté leur ferme souhait de voir la fermeture de toutes les universités virtuelles du Sénégal. Ils lancent également un appel solennel au Président Macky Sall et à leur ministre de tutelle, pour qu'ils leur viennent en aide.













