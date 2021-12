Ucad: L'Etudiante Oulimata Dia est décédée des suites d'un malaise

Oulimata Dia, étudiante en Licence 3 en Droit Public à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diiop de Dakar, a eu un malaise ce mercredi, lors des épreuves de Droit international public. Elle a finalement rendu l’âme ce jeudi, "Sa mort n'a rien à voir avec les affrontements", précise une source de Leral.



En effet, certains avancent que l'étudiante est morte après avoir inhalé des gaz lacrymogènes tirés par la police lors des affrontements à l'Ucad. Une information totalement fausse, selon notre source. " Elle est décédée au campus pédagogique et non au campus social", affirme notre interlocuteur.