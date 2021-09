Ucad: La Doctorante Aminata Sourang Mbaye Diouf représente le Sénégal à la finale demain à Paris L'étudiante de l'UCAD Aminata Sourang Mbaye Diouf qui a remporté le concours ''Ma thèse en 180 secondes'' a présenté son trophée au Recteur, le mercredi 7 juillet. Le Pr Ahmadou Aly Mbaye a exprimé toute sa satisfaction pour cette distinction de l'UCAD à travers l'Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (ED-JPEG).

« C'est un grand moment pour notre université. Cette distinction montre le niveau de la qualité de notre enseignement et de notre recherche. Le fait que ce soit une doctorante ajoute toujours à notre fierté », se réjouit le Recteur qui ajoute que l'UCAD tient sa place dans le leadership national.



Le trophée reçu dans un contexte particulier à l'Université, la lauréate déclare que c'est une lumière qui doit guider les apprenants. « C'est un message à tous mes camarades étudiants qu'avant toute chose, c'est le travail, la réussite dans les études. Ça doit être notre premier objectif », dit-elle.



Ayant encadré la vainqueur, Pr Françoise Dieng pense que son étudiante peut être donnée en modèle. Elle soutient ne pas être surprise par cette distinction, car l'étudiante a toujours été sérieuse. Maintenant que la lauréate doit représenter le Sénégal en France, Pr Dieng plaide pour un appui à la hauteur du challenge. « Je compte vraiment sur le soutien des autorités académiques et pourquoi pas de l'État, pour qu'elle soit bien accompagnée, parce que vraiment elle le mérite », lance-t-elle.



