Ucad : Reprise des activités pédagogiques sous format d’enseignement à distance

Quelques jours après les casses au sein du campus suite à la condamnation le 1er juin dernier de l’opposant Ousmane Sonko dans l’affaire « Sweet beauté », les activités reprennent petit à petit à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), informe leSoleil.sn.



En effet, à travers un communiqué, ayant sanctionné la réunion du Conseil académique de ce lundi 12 juin 2023 en mode hybride et sous la présidence du Recteur, Professeur Ahmadou Aly Mbaye, les autorités ont exprimé leur souci de sauvegarder les acquis du processus de régularisation du calendrier universitaire. A ce titre, le Conseil a pris la décision de reprendre les activités pédagogiques (cours, TP, TD) sous format d’enseignement à distance selon le calendrier suivant : du 15 juin au 15 juillet 2023 : premier semestre ; (AU CESTI, LES ENSEIGNEMENTS REPRENDRONT LE 19 JUIN 2023 À 8 HEURES) du 24 juillet au 31 octobre 2023 : second semestre ; début novembre 2023 : début de l’année académique 2023-2024.



La note de préciser que les modalités pratiques de ce basculement intégral seront précisées par les établissements.



Les étudiants peuvent bénéficier d’une assistance technique pour l’activation des comptes institutionnels en envoyant un email à l’adresse (support@ucad.edu.sn).



Par ailleurs, le Conseil académique réaffirme sa solidarité à l’ensemble de la communauté universitaire (Étudiants, PER et PATS) très éprouvée par cette situation.