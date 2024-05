Ucad : Une délégation de l'Office of Naval Research des USA, reçue par le Recteur, Pr. Ahmadou Aly Mbaye Organisme de recherche américain, l'Office of Naval Research (ONR) était en visite de travail à Dakar. Dans un post publié sur X, l’Université Cheikh Anta Diop, UCAD, informe que cette illustre institution travaille sur les possibilités de coopération, mais également sur la nécessite d’avoir un point focal au Sénégal. Le post sur Twitter qui livre plus de détails.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2024 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a accueilli une délégation de l'Office of Naval Research (ONR), un organisme de recherche relevant du ministère de la Marine des États-Unis, dont le siège se trouve à Arlington, en Virginie.



L'ONR coordonne, exécute et promeut les programmes scientifiques et technologiques de la Marine américaine et du Corps des Marines, dans divers établissements et laboratoires de recherche.



En collaboration avec les départements de science et technologie, les programmes corporatifs de l'ONR, le Naval Research Laboratory (NRL) et l'ONR Global Office, l'ONR remplit sa mission.



Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération, mais également sur la nécessite d’avoir un point focal de l’ONR Global au Sénégal, plus précisément à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



La délégation comprenant les directeurs des bureaux de Londres et de Sao Paulo, a effectué une visite de trois jours à Dakar ,dans le cadre de leur mission de sensibilisation aux opportunités de financement de la recherche.



Ils ont présenté les possibilités de financement des projets de recherche de leur plateforme, après avoir été reçus au laboratoire de Photonique Quantique d'Energie et de NanoFabrication dirigé par le Professeur

@bdngom.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook