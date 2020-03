Ucad : les étudiants dénoncent l’insuffisance des bus mis à leur disposition et demandent la réouverture des pavillons Malgré la décision prise par le chef de l’Etat de fermer les écoles et les universités pour 3 semaines, à compter d’hier lundi 16 mars 2020, l’université Cheikh Anta Diop peine encore à se vider de ses occupants. Et pour cause, les étudiants dénoncent l’insuffisance des bus mis à leur disposition pour les aider à rentrer chez eux. Aussi, certains réclament-ils la réouverture des pavillons si des solutions ne peuvent pas être trouvées. Du côté du Coud, l’on assure que la réouverture du campus n’est pas d’actualité, puisque la fermeture du campus est une décision présidentielle. Les responsables disent toutefois s’organiser pour faire partir tout le monde.

