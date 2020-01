Uefa : Sadio Mané seul Africain dans l’équipe type de l’année 2019 Sadio Mané est le seul joueur Africain qui figure dans l’équipe type de l’Uefa pour l’année 2019. Ballon d’Or africain 2019, l’attaquent de Liverpool collectionne les récompenses cette année.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 10:37

Equipe type de l’année 2019

Alisson Becker (Brésil/Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool), Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et Juventus), Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool), Andy Robertson (Ecosse/Liverpool)

Frenkie de Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et FC Barcelone), Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus), Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)



