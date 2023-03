Uemoa : Augmentation de 2,2% de la production industrielle en décembre 2022

Selon la Bceao qui donne l’information, la dynamique haussière de l’activité économique est essentiellement tirée par le renforcement la production d’électricité, eau et gaz (+1,5 point contre +1,2 point), la production des industries manufacturières (+0,7 point contre -0,1 point) et de la production des activités extractives (+0,1 point contre +1,3 point).



En variation mensuelle, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), a enregistré une progression de +3,7% en décembre 2022, après une régression de -3,8% le mois précédent. La hausse des activités industrielles est imputable aux industries manufacturières (+4,2 points de pourcentage de contribution), dont le dynamisme s’explique par les regains d’investissements dans ce secteur.



La Bceao informe que le chiffre d’affaires du commerce de détail s’est accru de 11,3%, contre 18,3% le mois précédent. En outre, les prestations des services marchands et financiers ont enregistré des hausses respectives de 6,0% et 16,7%, après des progressions de 7,5% et 16,7% le mois précédent. Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp), l'enquête auprès des chefs d'entreprise fait état d'une poursuite de l’amélioration de l'activité dans certains pays de l’Union (Sénégal, Bénin, Togo, Niger et Guinée-Bissau).



Adou Faye

La production industrielle, en glissement annuel, a augmenté de 2,2%, après une hausse de 2,3% en novembre 2022.