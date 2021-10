Uemoa: Consolidation de l’activité économique au 2e trimestre 2021

Selon la Bceao, au cours du deuxième trimestre 2021, les prix du pétrole brut libellés en dollars ont enregistré une hausse de 128,5% sur un an, en raison de la reprise progressive de l’activité économique consécutive à l'allègement des mesures restrictives prises pour contrer les effets de la pandémie de la Covid-19. Concernant les principales matières premières exportées par les pays de l'Union, ajoute la Bceao, les cours ont augmenté, par rapport à la même période de 2020, pour le caoutchouc (+53,3%), le coton (+51,0%), le café (+20,6%), l'anacarde (+11,5%), l'or (+6,1%) et le cacao (+4,8%). Pour les produits alimentaires importés, les cours ont également été orientés à la hausse pour les huiles alimentaires (+108,1%) et le blé (+31,3%). En revanche, un repli de 17,2% a été noté pour le riz.



Sur le marché boursier régional, l'indice Brvm 10 s'est accru de 3,0% à fin juin 2021 par rapport à son niveau à fin juin 2020. Quant à la capitalisation boursière, elle a augmenté de 18,0% sur la même période. La reprise de l'activité économique au sein de l'Uemoa s’est consolidée au deuxième trimestre 2021, avec une hausse de 7,7% du Pib sur un an, après une augmentation de 3,4% un trimestre plus tôt.



La croissance du Pib en volume dans l’Union résulte de la bonne orientation de l’activité économique dans l’ensemble des secteurs. La valeur ajoutée du secteur tertiaire s’est accrue sur un an de 9,3% au deuxième trimestre 2021, après une hausse de 3,7% le trimestre précédent. Pour le secteur secondaire, il a été enregistré une accélération de la cadence de la production au rythme de 7,1% au deuxième trimestre 2021, contre 2,7% un trimestre plus tôt. La dynamique du secteur primaire s’est également améliorée avec une progression au rythme de 3,9% au cours du trimestre sous revue, après une hausse de 3,1% au premier trimestre 2021.



Source : Dans son Bulletin mensuel des statistiques, la Bceao a analysé la situation de l'activité économique dans l'Uemoa mais également les cours du pétrole.

