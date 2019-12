Uemoa: Des mécanismes empruntés au CFA pour stabiliser l’ECO

Le gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Tiémoko Meyliet Koné, a annoncé qu’un remaniement profond a été fait sur les accords de coopération monétaire liant les Etats membres de la zone à la France. Ce, afin de permettre aux économies de l’UEMOA de s’accommoder à l’ECO.



Toutefois, « dans l’optique de faire de l’ECO le fondement du dynamisme de l’union économique, ainsi que de la prospérité des populations des pays concernés, les plus Hautes Autorités de l’UEMOA ont souhaité conserver deux piliers clefs de la stabilité monétaire de la zone « , a expliqué le gouverneur de la banque.



Ces deux piliers sont le taux de change fixe par rapport à l’euro (qui assure la parité actuelle) et de la garantie de convertibilité illimitée de la monnaie par la France, rapporte financialafrik.com.

