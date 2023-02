Uemoa : La Bceao relève des conditions favorables sur le marché monétaire

A la suite de la dernière décision du Comité de Politique Monétaire de décembre 2022, la banque centrale indique que le taux minimum de soumission aux appels d'offres d’injection de liquidité et le taux de guichet de prêt marginal sont passés de 2,50% et 4,50% à respectivement à 2,75% et 4,75%, depuis le 16 décembre 2022.



Aussi, note-elle, avec la poursuite de la procédure d’allocation complète, les demandes des banques sur les guichets de refinancement de la Bceao ont été servies au taux minimum de 2,75% depuis cette date.



Sur le marché interbancaire, la même source relève que le taux d'intérêt moyen pondéré sur la maturité à une semaine est ressorti à 3,44% en décembre 2022.



Cela représente une hausse de 39 points de base (Pdb) par rapport à son niveau de novembre 2022 (3,05%) et de 85,0 Pdb depuis le 13 juin 2022 (2,59%). En décembre 2021, ce taux se situait à 2,46%.



Bassirou MBAYE



La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) informe qu’au cours de la période récente, les conditions sur le marché monétaire sont restées favorables.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-La-Bceao-releve-des-...