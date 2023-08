Uemoa : La production industrielle a augmenté de 4,5% en glissement

La Bceao souligne que le regain de dynamisme de l’activité économique est essentiellement tiré par le renforcement de l’industrie manufacturière (+2,4 points contre +3,2 points) et de la production d’électricité, eau et gaz (+1,3 point contre +0,9 point).



La même source fait savoir qu’en variation mensuelle, l’indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (CVS), a enregistré une baisse de 5,3% en mai 2023, après une progression de 3,7% en avril 2023.



Dans son rapport sur la conjoncture économique dans les pays de l’Uemoa, consacré au mois de juillet, la Bceao note que la baisse des activités industrielles est imputable aux unités manufacturières (-5,6 points de pourcentage de contribution) et extractives (-0,2 point de pourcentage de contribution).



