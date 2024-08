Uemoa : Le chiffre d'affaires du commerce de détail hausse de 0,5% au mois de mai 2024

La Banque centrale des États de l’Afrique de Ouest (Bceao) relève que l'amélioration de l'activité, d’un mois à l’autre, dans le commerce de détail est principalement liée aux produits pétroliers (+4,2 points).



La détérioration de la vente d’automobiles, motocycles et pièces détachées (-2,6 points), des produits alimentaires (-0,6 point), des produits pharmaceutiques et cosmétiques (-0,1 point), des produits d’équipement de la personne (-0,1 point) et des produits divers (-0,1 point) a limité la hausse de l’indice des activités commerciales.



A l’en croire, le rythme de progression du chiffre d'affaires du commerce de détail, en glissement annuel, est ressorti en hausse à 15,1% en mai 2024, après 13,7% le mois précédent.



La hausse de l'activité dans le commerce de détail est principalement due au commerce de produits pétroliers (+8,8 points), de produits alimentaires (+2,8 points), de produits pharmaceutiques et cosmétiques (+1,5 point).



Les produits d’équipement de logement (+0,9 point), et de la vente d’automobiles, motocycles et pièces détachées (+0,7 point), de produits divers (+0,3 point) et de produits d’équipement de la personne (+0,1 point) ont également contribué à la hausse de l'activité dans le commerce de détail.



Bassirou MBAYE



Dans l’Uemoa, le chiffre d'affaires du commerce de détail a connu une progression, en variation mensuelle, de 0,5% au cours du mois de mai 2024, une augmentation de même ampleur que celle du mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-Le-chiffre-d-affaire...