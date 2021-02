Uemoa : Le marché boursier en baisse la semaine dernière

Sur les cinq séances, le marché a enregistré de légères contractions et termine sa course hebdomadaire ce vendredi 12 février 2021 à 133,07 points, en baisse de 0,38% par rapport à la séance précédente, bien loin de son plus bas de l'année.



En glissement hebdomadaire, les indices enregistrent respectivement des baisses de 2,26% pour le Brvm Composite et 1,05% pour le Brvm-10. La même source signale que les vendeurs ont marqué le pas cette semaine avec des prises de bénéfices sur certaines valeurs, à l’image de Nestlé Côte d’Ivoire qui affiche l'une des plus belles performances du marché depuis le début de l’année avec un cours d’ouverture de 340 FCFA.



Après avoir enregistré une hausse de 131,25% à la fermeture de la séance vendredi 5 février à 740 FCFA (dernier plus haut majeur atteint en juillet 2019), l’action a clôturé la semaine à 600 FCFA, soit une contraction de 18,92% (140FCFA) en variation hebdomadaire.



En dépit du niveau de valorisation élevé par rapport à son parcours boursier en 2020, créant de ce fait un moment parfait à l'encaissement de plus-value, l’action pourrait encore subir une pression vendeuse les séances à venir.



Au terme de cette sixième semaine de bourse, précise-t-on, le compartiment actions a enregistré 603278 titres transigés pour une valeur de 847462155 FCFA. La capitalisation boursière ressort à 4 004 579 050 046 FCFA.



Par ailleurs, l’actualité boursière était également marquée par l’admission à la cote de 1564572 actions nouvelles de Nsia Banque –Côte d’Ivoire issues de l’augmentation du capital de la société par apport partiel d’actifs de la succursale ivoirienne de Nsia Banque Bénin.

