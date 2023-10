Uemoa : Le nombre de bétail passe de 90,43 millions de têtes en 2001 à 193,02 millions en 2021

A travers son département en charge de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement (Daren), la Commission indique que le nombre de bétail est passé de 90,43 millions de têtes en 2001 à 148,68 millions en 2015 et à 193,02 millions en 2021.



A l’en croire, les plus grandes variations sont enregistrées en Côte d'Ivoire avec une hausse 109,78%, au Mali avec 179,47% et au Niger où l’augmentation est de 116,95%.



Par ailleurs, le Daren renseigne que la réserve de volaille est aussi croissante. A ce titre, il confie que le nombre de têtes est passé de 148,691 millions en 2001 à 351,015 millions en 2021, soit une augmentation de 136,07% sur la période.



La Côte d'Ivoire, le Sénégal, et le Togo connaissent des hausses respectives de 186,14% ; 261,70% ; et de 184,83% affichent ainsi les plus grandes augmentations de réserves de volaille sur pieds.



Les productions de lait, d’œufs et de viande en tonnes affichent une tendance à la hausse, avec des variations respectives de 81,32%, 67,78% et de 76,82% entre 2001 et 2021.



Bassirou MBAYE







