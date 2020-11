Uemoa : Le nombre de comptes de monnaie électronique en hausse de 22,2% en 2019

Le nombre de comptes de monnaie électronique a augmenté de 22,2% en 2019. En effet, ceci est, d’après la Bceao, passé de 62,9 millions en 2018 à 76,9 millions en 2019. L’institution montre dans son « rapport annuel sur les services financiers numériques dans l’Uemoa- Année 2019 » que la Côte d’Ivoire détient 39,2% des comptes de monnaie électronique ouverts dans l’Union, suivie du Burkina et du Bénin, avec respectivement des parts de 15,3% et 14,9%.

Selon le rapport, les Etablissements de monnaie électronique (Eme) totalisent 66,3% des comptes de monnaie électronique ouverts dans l’Union en 2019, contre 55,9% un an plus tôt. « Les quatre (04) filiales du Groupe Orange et les deux (02) filiales de Mtn se partagent respectivement 31,3% et 24,2% des parts du marché », renseigne le document. Lequel ajoute que Moov Money (Nsia Moov), nouvellement agréé en qualité de Eme, en détient 9,4%.



« Le reste des parts est détenu par MobileCash (1,3%) et Qash Services (0,005%) », poursuit la Bceao. Qui confie dans la foulée quela proportion de comptes de monnaie électronique au niveau des Banques, a enregistré un repli, passant de 43,9% en 2018 à 33,7% au cours de la période sous revue, notamment du fait de l’agrément obtenu par Nsia Moov, qui a augmenté les parts de marchés des Eme.

Par ailleurs, la Banque centrale fait savoir que le taux d’activité des utilisateurs dans l’Union est ressorti à 43,6% en 2019, soit une hausse de 5,9 points par rapport à son niveau d’il y a un an. Cette évolution, explique-t-elle, qui traduit la dynamique dans l’utilisation des services financiers numériques, a été constante depuis 2016, où le taux d’activité était de 34,6%.

Bassirou MBAYE

Au cours de l’année 2019, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) informe que le nombre de comptes de monnaie électronique dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) est ressorti à 76,9 millions contre 62,9 millions en 2018, soit une hausse de 22,2%. A travers son « rapport annuel sur les services financiers numériques dans l’Uemoa- Année 2019 », elle indique que la Côte d’Ivoire détient 39,2% des comptes de monnaie électronique ouverts dans l’Union, suivie du Burkina et du Bénin, avec respectivement des parts de 15,3% et 14,9%.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-Le-nombre-de-comptes...