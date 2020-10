Uemoa: Les Etats membres ont levé 2244 milliards FCfa au 3e trimestre 2020

Les Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa) ont levé 2 244 milliards FCfa au 3e trimestre 2020 sur le marché régional, selon les données publiées par l’agence Umoa-Titres.



Ce montant représente une progression d’environ 141,5 % en glissement annuel. La Côte d’ivoire, locomotive de la région, arrive en tête du classement par montant mobilisé ,avec 976 milliards FCfa empruntés, soit environ 43,5% des 2 244 milliards levés sur le marché par les huit Etats au 3e trimestre 2020.



Elle est suivie du Bénin (237 milliards), du Sénégal (230 milliards), du Togo (218 milliards), du Niger (209 milliards), et du Burkina Faso (207 milliards). Dernière au classement, la Guinée-Bissau a mobilisé quelque 31 milliards FCfa sur le marché régional, entre juillet et septembre 2020.



Le Mali qui a suspendu ses sorties au cours de la période considérée en raison de la crise politique, s’en sort avec 136 milliards FCfa contre 227 milliards au troisième trimestre 2019. C’est le seul Etat ayant emprunté moins qu’il y a un an auparavant. En rappel, le calendrier provisoire des émissions au titre du quatrième trimestre de l’année 2020, fait état d’une prévision de 818 milliards FCfa à lever sur le marché par les Etats de la région.











