Uemoa : Les exportations totales de biens estimées à 17.984,4 milliards en 2019

La Banque centrale renseigne dans la foulée que les exportations de biens demeurent dominées par l’or (23,4%) et le cacao (16,2%), suivis des produits pétroliers (10,3%), du coton (5,8%) et de l’anacarde (4,0%). Les exportations de services de l’Union sont ressorties, d’après le document, à 3,3% du Pib en 2019, soit un repli de 0,2 point du Pib par rapport à leur niveau de 2018.



Par ailleurs, poursuit le rapport, leur poids relatif dans les exportations totales de l’Union est ressorti à 13,9% en 2019 contre 14,9% en 2018, soit une baisse de 1 point de pourcentage.



L’analyse de l’indicateur de diversification des exportations ne laisse pas apparaître d’amélioration pour l’Union en 2019, remarque la Bceao. Qui confie enfin qu’il en ressort également que le Sénégal et le Togo sont les deux pays dont la structure des exportations est la moins déséquilibrée tandis que la Guinée Bissau est le pays dont les exportations sont les moins diversifiées.

Bassirou MBAYE





