Uemoa : Les importations de biens en hausse de 3,0% en 2019

Cette hausse s’explique notamment avec les acquisitions de biens d'équipement (+12,3%) et intermédiaires (+8,3%), dont la progression a été modérée par le repli des approvisionnements en biens de consommation (-1,0%) et en produits énergétiques (- 0,8%). Selon la même source, les importations de services de l'Union ont augmenté de 3,8% pour ressortir à 6.496,5 milliards, en liaison avec l'augmentation de la demande extérieure de services de transport ainsi que des dépenses touristiques.



L’institut d’émission renseigne que la structure des importations de biens de l'Union est dominée principalement par les biens de consommation (31,5%), d'équipement (21,9%), les produits énergétiques (19,5%) et les biens intermédiaires (18,9%).

Source : Dans son rapport sur le commerce extérieur de l'Uemoa en 2019, la Bceao indique que les importations de biens en valeur Fob de l'Union sont ressorties à 18.698,1 milliards en 2019 en hausse de 3,0% par rapport à 2018.

