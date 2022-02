Uemoa : Progression des prix des principales matières premières par les pays de l’Union

Selon la Bceao qui donne l’information, concernant les principales matières premières exportées par les pays de l’Union, les prix ont également progressé sur la même période pour le café (+60,6%), le coton (+41,8%) et le caoutchouc (+31,6%). En revanche, des baisses ont été enregistrées sur les marchés de la noix de cajou (-10,5%), de l’or (-3,6%) et du cacao (-0,8%).



S’agissant des denrées alimentaires, l'indice des prix sur les marchés internationaux des produits importés par l'Union s'est accru de 30,2% sur un an. Les principaux produits à la base de cette progression sont les huiles (+51,8%), le sucre (+43,9%), le blé (+41,6%) et le riz (+22,1%).



Les indices boursiers internationaux se sont inscrits en hausse, dans leur ensemble, à fin décembre 2021 par rapport à la même période de 2020. Les évolutions les plus importantes ont été observées au niveau du CAC 40 (+28,9%), du Standard & Poor's 500 (+26,9%), du Nasdaq Composite (+26,6%), de l’EuroStoxx 50 (+20,6%), du Dow Jones (+18,7%), du Dax (+15,8%) et du Footsie 100 (+14,3%). Sur le marché des changes, l’Euro s’est déprécié sur un an par rapport au yuan chinois (-10,3%), au dollar américain (-7,9%) et à la livre sterling (-6,5%). En revanche, la monnaie européenne s’est appréciée par rapport au yen japonais (+3,1%).



Les taux directeurs des Banques centrales des pays développés sont restés inchangés dans l’ensemble, à l’exception de ceux de la Bank of England (BoE) où les Autorités monétaires ont relevé le 16 décembre 2021 leur taux directeur, qui est passé de 0,100% à 0,250%. Au niveau des pays émergents, la Banque Centrale du Brésil a également relevé son taux directeur à 9,250% contre 7,750% précédemment.



