Uemoa : Vers l’adoption d’un nouveau de pacte de convergence

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 14:28

« Notre processus d’intégration économique a connu des avancées en 2024, malgré les contraintes qu’impose la situation sécuritaire et géopolitique dans l’espace Uemoa, la persistance de l’insécurité liée aux attaques terroristes et le ralentissement du reversement du Prélèvement communautaire de solidarité (Pcs) par les Etats membres, principale source de financement des activités des Organes de l’Union », a confié Abdoulaye Diop aux députés membres du Comité interparlementaire de l’Uemoa.



Il a par ailleurs annoncé qu’un nouveau projet de Pacte de convergence de l’Uemoa, en cohérence avec les engagements régionaux et internationaux est prêt, et sera soumis prochainement à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement pour adoption.



Pour l’édification du marché commun, le président de la Commission de l’Uemoa a indiqué que les actions en matière de renforcement de l’Union douanière se sont raffermies avec l’élaboration d’un avant-projet de Règlement déterminant les procédures simplifiées de dédouanement.



Aussi, la Commission a-t-elle poursuivi ses interventions en faveur de la dématérialisation de la procédure d’octroi d’agrément de l’origine. A cet effet, la Commission a accordé la reconnaissance de l’origine communautaire à cent-onze (111) produits. Elle a renforcé le dispositif d’alerte aux entraves à la libre circulation et au droit d’établissement.



C’est ainsi, a dit M. Diop, que des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement des capacités dans les postes de contrôle frontaliers et sur les différents corridors des États membres ont été déroulées afin de mettre un terme aux tracasseries récurrentes constatées sur les axes routiers.



En ce qui concerne spécifiquement la libre circulation des personnes non ressortissantes de l’Union, M. Diop a souligné que la Commission de l’Uemoa a poursuivi ses travaux en vue de l’opérationnalisation du Visa unique. A ce titre, il a confié que quatre (4) projets de textes communautaires sont en cours de finalisation.



Aussi, a-t-il déclaré, un avant-projet d’accord de coopération avec Interpol est en cours de finalisation dans le cadre du contrôle des mouvements transfrontaliers des personnes et de la sécurisation du Visa unique de l’Uemoa.

Bassirou MBAYE







Dans l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), le processus d'intégration économique a enregistré des avancées en 2024 si l'on en croit le président de la Commission de l'Uemoa qui a présenté le rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution de l'union, ce 18 mars à Bamako (Mali).

