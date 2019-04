Ugb : Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, le Rectorat vandalisé

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|

Les Étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont investi ce matin la route nationale n°2 qu’ils ont bloquée à la circulation, avant d’être dispersés par les forces de l’ordre. Il s’en suivi des échanges de pierres et de jets de grenades lacrymogènes.



Selon la RFM, ils ont vandalisé le bureau, en y déversant de l’eau provenant des fosses septiques. Auparavant, ces étudiants avaient dénoncé à travers un communiqué, le non-respect des engagements pris par les autorités. Ils pointent le problème d’assainissement dans le campus social et les lenteurs notées dans le traitement du dossier de leur camarade Fallou Sène.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos