Ugb: Les étudiants cessent toute activité pédagogique

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) a décrété la cessation de toute activité pédagogique jusqu’à la réouverture des restaurants universitaires. Cette décision a été prise, en raison dit-elle, de la fermeture des restaurants universitaires. A travers un communiqué, la Cesl réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant.



A noter qu'après une assemblée générale ce mercredi, les étudiants de Sanar sont sortis pour manifester contre la fermeture des 4 restaurants du campus social par la direction du Crous. Ils ont bloqué la route nationale numéro 2 à hauteur de l’Ugb. Ce qui a provoqué une confrontation entre eux et les forces de l’ordre

