Ukraine: 59 Sénégalais sur 65 ont quitté le pays

Le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr, donne des nouvelles de nos compatriotes vivant en Ukraine. Sur 65 Sénégalais, les 59 recensés officiellement ont quitté l’Ukraine pour rejoindre les pays européens, rapporte "Le Témoin".



Ils sont entre la Pologne, la France, la Belgique, la Slovaquie et l’Allemagne. Six compatriotes, dont quatre étudiants, sont restés en Ukraine et les services de M. Sarr sont en contact permanent avec eux, informe-t-on. M. Moïse Sarr rappelle que jusqu’ici, 49 Sénégalais ont pu bénéficier d’une prise en charge par l'ambassade du Sénégal à Varsovie.