Ultimatum aux commerçants bordant Sandaga : le préfet les somme de quitter les lieux au plus tard le 03 juillet à 20 heures Des rumeurs portant sur le déguerpissement de certains commerçants de Sandaga sont devenues réalités. Un ultimatum du préfet est tombé sommant les commerçants bordant Sandaga de quitter les lieux au plus tard le 03 juillet à 20 heures

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juin 2020 à 01:18 | | 0 commentaire(s)|

Dans le communiqué de presse parvenu à Leral.net, il est mentionné dans le cadre de la réhabilitation le Marché Sandaga, les commerçants occupant la voie publique (pourtour du bâtiment central fermé) sont sommés de quitter les lieux au plus le vendredi 03 juillet 2020 au plus tard à 20 heures.



Il s’agit notamment des commerçants établis sur l’avenue Lamine Guèye, la Rue Sandiniéry et l’avenue Emile Badiane.



Selon toujours le document, des formalités de réinstallation sur les Champs de Course sont toujours en cours au niveau de l’administration…

Prefet.png (204.83 Ko)

Prefet.png (204.83 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos