Umaro Sissoco Embalo a réservé sa première visite au Président Macky Sall A peine élu nouveau président de la Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo a été reçu par le Chef de l'Etat Macky Sall, vendredi dernier. Une manière pour le nouvel homme fort de Bissau de remercier le président de sénégalais de son soutien.

Dimanche 5 Janvier 2020

Un signe de reconnaissance à l'endroit du Chef de l'Etat qui "l'a beaucoup soutenu pendant les moments difficiles", a révélé le président Bissau-guinéen. Il a notamment rappelé les trois (3) années passées chez le Président Macky Sall.

le Président Macky Sall l'a remercié pour cet acte qu'il a posé et promis de l'accompagner dans l'amitié et la fraternité entre les peuples du Sénégal et de Guinée Bissau et l’a félicité pour sa réélection.



