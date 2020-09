Umoa : Le total de bilan des établissements de crédit ressort à 41 258,6 milliards de FCFA en 2019

41 258,6 milliards de francs Cfa. C’est le total bilan des établissements de crédit en activité dans la zone Umoa en 2019. D’après la Commission bancaire de l’Union qui produit un rapport consacré au secteur bancaire, les emplois nets se sont accrus de 9,8% pour atteindre 35 903,1 milliards, dont 63,8% de crédits à la clientèle et 22,8% de titres de placement.



Les taux bruts et net de dégradation du portefeuille en ce qui les concerne, sont ressortis respectivement à 11,5% et 4,6% en 2019 contre 12,5% et 5,1% en 2018. De surcroît, on note que les ressources globales mobilisées par le secteur bancaire se sont consolidées de 11,4% pour se fixer à 33 129,6 milliards.



Elles sont constituées à hauteur de 84,0% de dépôts et emprunts de la clientèle, en accroissement de 10,8%, détaille la Commission.



En ce qui concerne les capitaux propres et ressources assimilées qui représentent 11,2% des ressources globales, le document indique qu’ils ont été renforcés de 519,4 milliards, soit une hausse de 16,2%. Quant au Produit net bancaire (Pnb) « il a augmenté de 4,3% et s’établit à 2 057,2 milliards en 2019 », relève le texte. Qui souligne que le résultat brut d’exploitation se situe à 801,1 milliards, soit 11,2%.



« Le résultat net, en s’établissant à 542,2 milliards, s’est accru de 42,9% comparativement à 2018 », confie la Commission bancaire avant de faire savoir que le coefficient net d’exploitation est ressorti à 65,3% contre 68,0% en 2018. Enfin, elle déclare que le ratio moyen de solvabilité global des établissements de crédit de l’Union est ressorti à 11,6% en 2019, au-dessus de la norme minimale de 9,5% exigée à fin 2019, et contre 10,8% en 2018.

Bassirou MBAYE





