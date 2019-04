Un Chinois coincé avec 27 pièces d’ivoire à l’Aidb

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Un an après l’arrestation d’une Chinoise pour les faits de trafic d’ivoire d’éléphant à l’aéroport international Blaise Diagne (Aidb) et qui, après avoir passé 30 jours derrière les barreaux, à la veille de son jugement au tribunal de Grande instance de Mbour, avait bénéficié, par l’intermédiaire de sa représentation diplomatique au Sénégal, d’une transaction financière régulière et recouvré ainsi sa liberté, un autre ressortissant du même pays a fait l’objet d’interpellation, avant-hier.



Selon nos informations, la cellule aéroportuaire anti-trafic (Caat) a interpellé un ressortissant chinois résidant à Dakar et en partance pour la Chine, avec des produits de contrebande de faune dissimulés dans ses valises. Il a été surpris avec 27 pièces d’ivoire d’éléphant fraichement sculptées et astucieusement dissimulées dans des sachets et des pots de café et de lait en poudre.



A cela s’ajoute 11 bijoux sculptés en bois d’ébène, un autre bois précieux qui est comme l'ivoire. Ce dernier, selon nos sources, bénéficie d’un statut maximal et total de protection au Sénégal et don le commerce illégal est lui aussi fortement sanctionné depuis janvier 2019, à travers la mise en application du nouveau Code forestier.



Le mis en cause est en garde-à-vue au Commissariat spécial de l’aéroport pour le compte de la Defc et de la Caat, pour les faits de circulation, détention et exportation illégale d’ivoire d’éléphant et de bois d’ébène pour une valeur de estimée à 1 million de Fcfa. Une fois en Asie, dit-on, la revente lui aurait rapporté le triple, puisque le prix de l’ivoire peut monter jusqu’à 2 500 dollars le kilo sur le marché illégal.













Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos