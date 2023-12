Un Gambien arrêté pour avoir escroqué un commerçant sénégalais

Un commerçant sénégalais domicilié à Ziguinchor a été grugé de 26 millions par un Gambien. Il a fait connaissance avec ce dernier lorsqu’il s’est rendu dans son pays pour acheter des marchandises. Celui-ci lui a promis de le mettre en rapport avec un Malaisien pour l’achat de plusieurs conteneurs d’une valeur de 60 millions.



Le commerçant du nom d’El Hadji Ndiaye a été roulé dans la farine par Demba Baldé qui lui a fait croire qu’il a un partenaire malaisien du nom d’Ahmad qui pouvait lui vendre 5 conteneurs d’huile à hauteur de 60 millions FCfa. El Hadji Ndiaye n’y a vu que du feu. Il a d’abord envoyé 4 millions pour que le Gambien s’occupe des papiers au niveau de la douane. Demba Baldé, après lui avoir montré des documents, lui a demandé d’envoyer 11 millions charger les conteneurs.



Après, il l’a sollicité encore pour payer le restant des 60 millions pour que les conteneurs soient envoyés au Sénégal. Mais le commerçant a refusé lui disant qu’il ne paierait que lorsqu’il verra la marchandise. Le Gambien lui a rétorqué qu’il faut qu’il mette au moins la moitié. C’est là que El Hadji Ndiaye a envoyé 11 millions de plus. Ce qui fait la rondelette somme de 26 millions de francs.



Le Gambien n’a pas respecté sa promesse. Après être resté plusieurs jours sans voir la couleur de la marchandise, El Hadji Ndiaye l’a appelé par téléphone. Le ressortissant gambien lui a fait croire que la marchandise était arrivée mais qu’elle avait été saisie par la Douane et qu’il lui fallait 2 millions 500 pour régler le problème. C’est là que le commerçant sénégalais a décidé de saisir le Commissariat de Ziguinchor. Seulement, les hommes du commissaire Malick Dieng lui ont fait comprendre qu’ils ne pouvaient arrêter Demba Baldé, tant que celui-ci se trouverait en Gambie. El Hadji Ndiaye a promis finalement à son bourreau de lui donner les 2 millions 500. Mais il lui a demandé de le rejoindre au niveau de la frontière sénégambienne. Ce que Demba Baldé a fait. Seulement, il ne se doutait pas que la Police l’attendait sur place.



Le Gambien a été ainsi arrêté et déféré pour escroquerie.