Un Ministère du Culte autonome pour 2025 : Ousmane Sonko dévoile son plan pour les affaires religieuses Le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment dévoilé un projet ambitieux visant à instaurer un Ministère du Culte au Sénégal, effectif dès 2025. D’après Seneneews.com, cette annonce a été faite lors d'une rencontre avec la délégation de l’association Jama-Atoun Nour Assouniya, conduite par Mouhamadou Makhtar Cissé, qui a partagé les avancées des travaux de la grande mosquée de Tivaouane et son inauguration prochaine.

« En 2025, nous inaugurerons notre premier budget autonome, avec des fonds spécifiquement dédiés au culte », a déclaré le Premier ministre. Ce nouveau ministère, selon Sonko, bénéficiera d'une indépendance financière et sera chargé de réguler les affaires religieuses au Sénégal.



Sonko a souligné l'importance de la religion dans la vie des Sénégalais, la plaçant au même niveau que des secteurs vitaux comme la santé, les infrastructures et l’électrification.



« La création de ce ministère répond à un besoin fondamental de notre société », a-t-il ajouté, insistant sur le rôle crucial que ce département jouera dans le paysage gouvernemental.





