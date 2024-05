Un Nouveau Coup de Filet de l’OCRTIS : Sylvain Bathiapara Mendy, 47 ans La Division opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a récemment mené une vaste opération contre un réseau sénégalais impliqué dans le trafic international de drogue et le blanchiment de capitaux. Après plusieurs mois d’enquête, cette intervention a permis de mettre à jour un trafic alimenté principalement depuis la Guinée-Bissau et la Gambie.



Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2024 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|



Une Interception Majeure



Le 13 mai dernier, entre 5 heures 30 et 18 heures, des interventions coordonnées ont été menées à Keur Ayib, Mbour et Dakar. Cette opération a permis de découvrir une contrevaleur de 7 milliards de Fcfa en drogues et autres biens illégaux.



Le Chef du Réseau Arrêté



Sylvain Bathiapara Mendy, 47 ans, identifié comme le chef du réseau, a été le premier à être arrêté. Lors de la perquisition de son véhicule 4x4, les agents ont découvert 18 kilos de cocaïne soigneusement dissimulés. En plus de la drogue, les enquêteurs ont saisi une balance électronique, 1,6 million de Fcfa en liquide, et un lot de Skunk, une variété puissante de cannabis.



Des Complices en Garde à Vue



Plusieurs autres individus ont été appréhendés durant cette opération. Parmi eux, Ousmane Faye, 52 ans, Amadou Diam Ndoye, 52 ans, et Ibrahima Faye, 21 ans, ont été arrêtés à Ngaparou. D’autres complices, Ousmane Camara, 34 ans, et Alain Diatta, 31 ans, ont été interceptés dans l’appartement de Mendy à Ngor Virage. Les policiers y ont trouvé 2000 dollars en espèces, des titres de propriété, et un kit de consommation de Skunk.



Un Réseau Bien Organisé



Les enquêtes ont révélé que ce réseau ne se contentait pas du trafic de drogue. Sylvain Bathiapara Mendy, en plus de ses activités illégales, était impliqué dans la vente de diamants et possédait plusieurs biens immobiliers et restaurants, ce qui complexifie davantage l’enquête.



Nous vous présentons un résumé exclusif des événements impliquant Abdoulaye Seck, retrouvé à l'hôpital après la naissance de son enfant. Des questions ont surgi quant à sa relation avec un individu suspecté de trafic de drogue, nommé Mendy. Les autorités ont découvert des communications entre Abdoulaye Seck et Mendy via le téléphone de ce dernier. Malgré les soupçons, aucune trace de drogue n'a été trouvée sur Abdoulaye Seck lors de son interrogatoire à l'hôpital. Il est souligné qu'il ne consomme ni ne possède de drogue, bien qu'il ait une préférence pour les belles femmes. En tant que détenteur d'un permis de port d'arme, il assure parfois la sécurité de son père. Son interpellation à la clinique a alimenté les spéculations sur un éventuel complot visant son père, le poussant à prendre sa retraite politique. Toutefois, il est rappelé que ces allégations nécessitent une enquête approfondie pour établir la vérité.



Cette opération marque un coup dur pour le trafic de drogue au Sénégal, avec l’arrestation de plusieurs membres clés du réseau et la saisie d’importantes quantités de stupéfiants et d’argent liquide. Cependant, les autorités doivent poursuivre leurs investigations pour démanteler complètement ce réseau et comprendre l’ampleur de ses activités de blanchiment de capitaux.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook