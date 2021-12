Un Sénégalais alerte le directeur de Fly Air Sénégal (Koly Sall) Monsieur Kane,

Vous êtes le directeur général de notre compagnie Fly Air Sénégal, et à ce titre, vous avez la chance de pouvoir faire rayonner notre compagnie aux yeux du monde.

Malheureusement, de nombreux incidents viennent ternir l’image de la compagnie et je me permets, à travers ces quelques mots, de vous alerter.

A notre époque, il n’est plus concevable, ni même acceptable d’avoir un niveau de service aussi bas. L’amélioration continue de la satisfaction client et de sa fidélisation sont des enjeux majeurs pour toutes les entreprises. La volatilité du marché et la concurrence accrue nous poussent à être de plus en plus performant et qualitatif. Et la compagnie ne peut pas y déroger.



J’ai ainsi remarqué chez Fly Sénégal :



- De nombreux retard sur les vols (toutes destinations confondues) Plus de 250 valises de nos « parents guinéens » qui restent bloquées plus de 96h dans les entrepôts de l’aéroport : c’est inacceptable !

- Des bagages qui se perdent régulièrement

- Un manque de communication et de transparence sur les multitudes de retard

- Des prix excessifs



La liste est, à mon grand regret, non exhaustive. Mais ces quelques exemples reflètent un grand manque d’organisation et une qualité de service qui laisse à désirer : ce qui est bien loin du niveau de vos concurrents.



Bien que vous essayez de louer des avions pour pallier les manques de ressources, ça n’excuse en rien le manque d’organisation et l’absence cruelle de service client.



Le client doit être au centre de toute vos préoccupations. A travers mon mécontentement dont je vous fais part, mon objectif n’est en aucun cas de vous faire une mauvaise publicité. Mais un nombre grandissant de passagers très insatisfaits, m’a poussé à vous écrire.



Je ne remets pas en cause les actions que vous mettez en place pour l’essor de la compagnie mais le niveau est encore loin de l’acceptable. J’espère que vous prendrez acte de mon désarroi et que des actions seront prises pour aller dans la voie d’une amélioration continue et positive autour du client.



Cordialement,

Koly Sall, Ingénieur Informaticien



