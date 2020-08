Un TAS d’indiscrétions: Ce que se taire veut dire ( Mouhamed MASSALY ) L'exercice du pouvoir politique a pour but, l'un de ses buts au moins, l'instauration et la préservation d'une société ordonnée, stable, si possible juste.



Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Août 2020 à 10:32

Dès lors, la recherche de cette stabilité implique qu'il faille parfois ne pas tout dire pour préserver l'ordre social.



Il est nécessaire qu'il y ait des secrets d'Etat, dans certains domaines (la diplomatie, la sécurité intérieure, la défense par exemple...).



Un homme d’Etat qui est au cœur de l’Etat et qui en sort ne doit pas tout dire aux citoyens.



Mais Thierno Alassane Sall, avec la publication de son ouvrage, a mis à mal la notion de secret.



La loi de l’omerta est violée. Et Pourtant, le secret est indispensable dans une démocratie.



TAS devait se taire pour des raisons de sécurité, garder ce caractère de secret de l’Etat pour préserver l’Etat.



Car nul n’en ignore, au niveau sous-régional, le contexte sécuritaire reste volatile. Les pays limitrophes sont marqués par une instabilité d’ordre politique, sécuritaire et social. Et dans ce contexte, la sortie de son brûlot pourrait menacer la stabilité du pays. Nous n’avons pas vraiment besoin de ça !



Nous de l’opposition, on devrait faire preuve de méfiance vis-à-vis de TAS car avec ses violations de secret d’Etat, il nous sera difficile de lui faire confiance.



Qui sait ? Ne va-t-il pas déballer tout ce qu’il sait des stratégies de l’opposition ?



La transparence ne signifie pas que tout doit être porté sur la place publique.



Mais, dans notre système politique, c'est en définitive au président de la République, élu au suffrage universel et qui incarne donc la souveraineté nationale, d'apprécier.



Depuis toujours le secret, plus particulièrement le secret d’État, est porteur d’une part d’ombre et de mystère.



Son traitement, sa maîtrise et son dévoilement sont longtemps restés et restent encore la prérogative du pouvoir.



Feus Tanor et Djibo Kâ ont connu le pouvoir. Le cœur du pouvoir. Et, ils sont restés jusqu’à leur mort des hommes d’État qui n’ont jamais trahi de secrets d’État.



Mais TAS, qui devait s’inspirer des éminents hommes d’Etat, vient de rompre encore une fois cette culture du secret d’Etat.



Car la jeunesse, au vrai sens du mot, a besoin d’orientations et de repères.







TAS a failli, car il n’est pas censé savoir que le secret est au centre de l’exercice du pouvoir il peut être résumée par la sentence de Richelieu, selon lequel « le secret est l’âme des affaires publiques ».



La pratique politique du secret et les arcanes du pouvoir doivent échapper au regard du public.



Mouhamed MASSALY



Ancien PCA SIRN



Membre du Front National de Résistance

