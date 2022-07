Un ado de 17 ans aurait agi en héros lors d'une attaque au couteau de son père L’homme de 48 ans, qui aurait poignardé sa conjointe et son garçon de 17 ans est un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L'agresseur, de son propre chef, a appelé les services de secours pour leur dire qu'il a commis l'irréparable. Arrivés sur les lieux, les policiers lui somment de se rendre, mais son agressivité fait qu'ils retournent sur leurs arrières d'autant que l'homme de 48 ans était armé d'un couteau.



Après maintes négociations, l'assaillant finit par être abattu d'une balle dans la tête. A l'intérieur de la maison, ils trouvent une femme qui se trouve être sa conjointe ainsi que son enfant de 17 ans dans un état critique. Ils ont été tous les deux tailladés par le couteau.



Il a été aussi souligné qu'une fillette de 8 ans était à l'intérieur de la maison, mais qu'elle ne présente aucune blessure. Et selon les témoins, si l'adolescent n'avait pas résisté aux assauts de son père, lui et sa maman seraient déjà morts.

