Un agent de Mutelec interpellé dans l'affaire Nafi Dieng : Nouveau rebondissement dans l'affaire "Yayou Serigne"

Chamchidine Sané, employé de Mutelec, aurait été identifié par les enquêteurs comme étant le maillon potentiel entre l'Adie et Nafi Guèye. Selon les sources proches de l'enquête, il aurait été impliqué dans la transmission d'informations sensibles à Nafi Guèye, ce qui a conduit à son arrestation par les autorités compétentes. Après son arrestation par le GIGN, Chamchidine Sané a été remis entre les mains de la Sûreté urbaine pour approfondir les investigations.



Parallèlement à cette arrestation, une autre militante de Pastef, Nafi Dieng, alias "Yayou Serigne", a également été appréhendée dans le cadre de l'affaire. Les gendarmes de la Section de Recherches l'ont cueillie sur son lieu de travail, situé sur la Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar. Placée en garde à vue au sein de la Section de Recherches, elle est actuellement confrontée à des accusations de "actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public", entre autres.



Cette arrestation intervient dans un contexte tendu, marqué par des tensions politiques et sociales croissantes. L'affaire "Yayou Serigne" suscite déjà de vives réactions au sein de l'opinion publique, notamment dans les milieux militants et politiques. Les autorités s'efforcent de faire la lumière sur les circonstances entourant cette affaire, tout en veillant à garantir le respect des droits et des procédures légales.



Les développements futurs de cette affaire restent à suivre de près, alors que les enquêteurs continuent d'examiner les preuves et les témoignages pour établir les responsabilités et les conséquences de ces actions présumées.