Un an après son inauguration, le Train Express Régional ne roule toujours pas... La première portion de l’infrastructure, qui doit relier Dakar à Diamniadio, devait être mise en service le 30 novembre 2019. Ce ne sera finalement pas le cas. Et, jusqu'au moment où ces lignes sont écrites (un an plus tard), personne ne sait désormais quand le TER sera opérationnel.



Loin de jouer les Cassandre, force est de reconnaître que les délais de mise en service ne sont pas, pas du tout alors tenus.



Que nous cache-t-on ? Pourquoi ce que d'aucuns appellent prosaïquement le "feuilleton du TER" comprend-il de nombreux épisodes rocambolesques? Pourquoi ce flou sur la date de démarrage du TER? Pourquoi le chantier tire-t-il en longueur?



Être sérieux, faudrait-il le rappeler, c’est faire les choses de manière rigoureuse.



Le Président de la République avait qualifié le Train Express Régional comme ‘’le plus grand projet du Sénégal indépendant’’.



Dans la foulée, Macky Sall avait donné des promesses et avait soutenu mordicus, qu'il tenait à les faire respecter au niveau des responsables de la construction du TER.



"S’il le faut, je mettrais à leur disposition le génie militaire et la Direction pour la Surveillance et le Contrôle des Sols (DESCOS), pour que le travail ne soit pas arrêté absolument au cours des prochaines échéances de construction", avait déclaré le Président, qui voit dans ce projet, "un autre défi" de sa gouvernance.



