Un ancien député français traite Ousmane Sonko d’islamiste

Répondant à Juan Branco, le co-fondateur de SOS raciste, et ancien député français Julien Dray a traité Ousmane Sonko d’Islamiste. « Toi, t’as la légitimité de l’argent des islamistes sénégalais comme Sonko … et autres enfoirés ! », a-t-il écrit à l’endroit de l’avocat franco-espagnol. Ce dernier a, en premier, écrit que le philosophe Raphael Enthoven et la féministe Caroline Fourest « n’ont ni profession, ni légitimité autre que celle que leur donne leur système », leur reprochant notamment leurs positions pro isaréliennes dans le conflit qui oppose l’état hébreu au Hamas, relate Rewmi.



« En conséquence de quoi, un oligarque proche du pouvoir, Daniel Kretinsky, les a recrutés, via Denis Olivennes, et leur a donné des titres ronflants au sein d’une structure que personne ne lit, Franc Tireur, et qui est financée à perte », a ajouté le bouillant avocat. Ce qui, selon Me Branco, permet de « les faire inviter à la télévision sans avoir à se poser de question ». « Le monde est bien fait, lorsque l’on est un courtisan », a ajouté l’avocat du maire de Ziguinchor.