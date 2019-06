Un ancien employé de Timis Corporation révèle comment Aliou Sall est entré à Petro-Tim Beaucoup de Sénégalais ont sans doute eu la même appréhension, comment Aliou Sall a intégré Petro Tim ? Un ancien cadre de Petrosen et employé de Timis Corporation, livre le secret.

Djibril Kanouté, puisque c’est de lui qu’il s’agit explique, en effet, à L’Observateur qu’au départ, Macky Sall ne semblait pas trop convaincu, mais il a finalement accepté qu’Aliou Sall intègre Petro-Tim, qui venait d’obtenir, du régime de Wade, un contrat de recherche d’hydrocarbures et devait, par conséquent, ouvrir un bureau à Dakar. C’était en 2012. Année de la deuxième alternance.



« Aliou Sall, un haut fonctionnaire avec rang de ministre-conseiller, avait décidé de rentrer de Chine (il y travaillait à l’ambassade du Sénégal, Ndlr). Quand cette opportunité s’est présentée, nous (lui) avons (demandé) de la saisir et de rester dans le privé, pour ne pas tomber dans la situation que nous avions connue avec l’ancien régime », confie Kanouté à L’Observateur.



« (Aliou Sall) en a fait part à son frère, qui était un peu sceptique. Le Président Macky Sall m’a reçu et m’a demandé mon avis. Je lui ai dit : 'Pourquoi pas, c’est une opportunité ».

