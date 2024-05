Un ancien pilote d’Air Sénégal international explique : «Les sorties de piste d’avions sont assez fréquentes…» Sur l’accident survenu à l’AIBD, un ancien pilote de l’Air Sénégal International (Asi) contacté par « Le Témoin », presque tous les aéroports du monde ont eu à enregistrer des sorties de pistes considérées ces dernières années par leur nombre comme la deuxième cause d’accidents en aviation civile.

« Juste pour vous dire que ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit sur le tarmac d’un aéroport. Cela dit, je tiens à déplorer voire condamner la déclaration de certains pseudo-experts qui parlent déjà d’erreur de pilotage alors que seule l’enquête peut déterminer les causes exactes de cet accident de Transair » confie l’ancien pilote de ligne d’Air Sénégal International au quotidien Le Témoin.



Selon leur interlocuteur, le fait de qualifier d’ « erreur de pilotage » cette sortie de piste pourrait compromettre la carrière du pilote de ligne qui était aux commandes de l’appareil au moment de l’incident.



« Le secteur du transport aérien est tellement sensible et exigeant que les compagnies aériennes hésitent toujours à recruter un pilote de ligne accusé d’erreur de pilotage. Parce qu’en cas d’incident ou d’accident aérien, une erreur de pilotage désigne le pilote comme essentiellement ou partiellement responsable.



Et depuis hier, le monde de l’aviation a les yeux braqués sur Dakar pour suivre de près la situation afin de connaitre les causes de cet incident. Donc on doit éviter de se prononcer sur des choses que l’on ne maitrise pas… L’aviation n’est pas comme le football où tout le monde peut être entraineur » recadre cet ancien pilote de ligne d’Air Sénégal International (Asi)



