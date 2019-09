Un ancien sous-préfet arrêté par la DSCOS de Mbour et mis en prison

L'affaire est présentement sur toutes les lèvres dans la petite côte un ancien sous préfet arrêté par les éléments de la DSCOS de Mbour pour avoir occupé de manière volontaire un terrain appartenant à une personne du nom de mamadou Diop.



Tout est parti d'un acte que lui aurait remis la mairie de Malicounda par erreur. Au lieu de le signaler l'ancien sous préfet par contre a vendu le terrain pour s'en débarrasser. cest a la suite D'une enquête menée par la dscos de Mbour que finalement le sous préfet a été convoqué mais malheureusement pour lui il n'a pas voulu avouer la vérité ,il a été déféré au parquet et séjourne présentement en détention a la maison d'arrêt et de correction de Mbour

