Un animateur télé pousse son invité, un "ancien violeur" à répéter ses actes sur une... L’animateur ivoirien Yves de Mbella a été arrêté et déféré au parquet ce mercredi pour apologie du viol et attentat à la pudeur. Il a été présenté au ministère public en même temps que son "invité".

En effet, dans la soirée du lundi 30 août, les téléspectateurs ivoiriens ont assisté, médusés, à une séquence d’une obscénité rare. Sur le plateau de l’émission La Télé d’ici vacances diffusée sur la Nouvelle Chaîne ivoirienne (NCI), Yves de Mbella, le présentateur de ce talk-show populaire, a enjoint un homme présenté comme un « ancien violeur » et condamné pour ce crime, de simuler un viol sur un mannequin.



Le « violeur repenti » s’est exécuté, en mimant et commentant la gestuelle d’une agression sexuelle. Puis, dans un dialogue confinant à l’abject, l’animateur a demandé à son invité si parmi ses victimes, certaines « ont joui et ont pris du plaisir quand tu leur faisais l’amour en les violant ? ». « Beaucoup, la majorité », a répondu l’invité avec l’assurance. L’affaire a provoqué un tollé en Côte d’Ivoire

