Un appel d’offres du Port pour un projet de vente d’électricité́ stoppé : Macky Sall « gifle » Aboubacar Sédikh Bèye

Un appel d’offres du Port pour un projet de vente d’électricité́ stoppé : Macky Sall « gifle » Aboubacar Sédikh Bèye

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 09:16

Le président de la République a stoppé directement un appel d’offres international lancé par le Port de Dakar, estimant que la société dirigé par Aboubacar Sédikh Bèye a voulu danser plus vite que la musique.



Le président de la République a ordonné l’arrêt immédiat d’un appel d’offres lancé par le Port autonome de Dakar qui voulait se mettre dans la vente d’électricité. La révélation a été faite hier à Pa,ris par Macky Sall.



« On ne peut pas danser plus vite que la musique », a asséné le chef de l’Etat, qui estime que l’électricité est une affaire complexe et que tout le monde ne peut se permettre de lancer des projets sans être en mesure de les exécuter correctement.



