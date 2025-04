Un autre camp tire sur le député du Pastef : Le Cdeps fustige les accusations de Amadou Bâ et exige un retrait immédiat de ses propos Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal (Cdeps) a vivement réagi aux déclarations du député Amadou Bâ, l’accusant de calomnier “le patronat de la presse et son président”. Dans un communiqué sans concession, l’organisation dénonce une “grossière manipulation” de la part du parlementaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Revenant sur l’origine de cette polémique, le Cdeps reproche à Amadou Bâ, d’avoir sciemment confondu Mamoudou Ibra Kane, journaliste devenu homme politique, avec Mamadou Ibra Kane, président du Cdeps et chef d’entreprise de presse. Une confusion qui, selon le Conseil, viserait à “ manipuler l’opinion et jeter délibérément le discrédit sur les patrons de presse sénégalais ”.



Le communiqué critique également un “ second tweet lapidaire ” du député, censé rectifier son propos, mais qui, selon le Cdeps, n’a fait qu’aggraver la situation. L’organisation rappelle que l’élu n’a pas présenté d’excuses, alors qu’il a accusé les patrons de presse d’être des “ alliés objectifs de l’ancien régime ”, sous couvert d’une “ pseudo-neutralité corporatiste ”.



Face à ces accusations jugées “ injurieuses et diffamantes ”, le Cdeps exige leur retrait immédiat et invite Amadou Bâ à adopter une posture plus responsable, en cohérence avec son statut de parlementaire.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook