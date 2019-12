Un autre front de "NOO LANK" ouvert: Babacar Gaye refuse de payer sa facture d’électricité Voila un autre moyen de contester la hausse du prix de l'électricité au Sénégal. Si les forces politiques, démocratiques et citoyennes regroupés au tour du collectif "NOO LANK" opte pour la rue, l’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) Babacar Gaye lui refuse de payer sa facture. Sur sa page Facebook, l'homme a clairement indiqué qu'il a " fait exprès de laisser passer le délai de règlement de sa facture afin de parler de vive voix aux employés de ce canard boiteux qui, malgré sa mauvaise gestion et ses mensonges répétés, a le toupet de venir couper le courant".

Ce matin j'ai reçu deux colis du "Sénégal émergent". L'un, un bon de coupure de la Senelec qui a menti aux électeurs pour ensuite flouer ses clients. J'ai fait exprès de laisser passer le délai de règlement de ma facture afin de parler de vive voix aux employés de ce canard boiteux qui, malgré sa mauvaise gestion et ses mensonges répétés, a le toupet de venir couper le courant.



Très gêné d'être obligé de faire le sale boulot, l'agent de la Senelec a eu la courtoisie, une écoute très attentive et compris le message que je tenais à faire passer, non pas à l'agence comme on nous le suggère à force de réactions dans les RS, mais in vivo chez moi.

J'ai payé rubis sur ongle tout en disant à cette sangsue: "NOOLÁNK".



L'autre est un cadeau, marque d'une attention particulière que me porte un ministre qui me consulte souvent et qui prend en compte mes suggestions et mes fraternels conseils. De la mythique "Place Vendôme", en fin dandy, il s'est souvenu de mes "Soie tricotée" qui me lient aussi à Jean d'Ormesson. Merci jeune frère pour le Bleu qui contraste avec ton Maron.

