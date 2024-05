Un autre jalon dans la coopération interétatique : Mise en service du poste de liaison Sénégal-Gambie entre Selety et Djiboro. Après la visite de travail du président Bassirou Diomaye Faye en Gambie, un autre jalon dans la coopération interétatique vient d’être posé. Comme pour concrétiser les promesses entre les deux chefs de l’état, le ministre du pétrole et des énergies, grâc à la Sénélec a procédé à la mise en service du poste de liaison Sénégal-Gambie entre Selety et Djiboro. Images

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2024 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|





